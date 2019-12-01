Internos del penal de Uruapan recibieron asesoría jurídica gratuita

Uruapan, Michoacán, a 28 de noviembre de 2025.- La Dirección de Ejecución Penal de la Coordinación del Sistema Penitenciario, con el apoyo del Instituto Federal de Defensoría Pública, llevó una jornada de trabajo al Centro Penitenciario de Uruapan para revisar los expedientes de 350 personas privadas de la libertad y brindarles asesoría jurídica.

Durante la jornada, 10 abogados de la Dirección de Ejecución Penal y cuatro de la Defensoría Federal analizaron minuciosamente los casos por delitos del fuero común y federal, para detectar a los candidatos al beneficio de preliberación y dar seguimiento y apoyo en los requerimientos legales.

Esta colaboración tiene el propósito de brindar acompañamiento jurídico especializado a las personas privadas de la libertad. El objetivo es agilizar la resolución de expedientes con retraso y acelerar cualquier beneficio legal o trámite de liberación anticipada, especialmente en casos de carencia de recursos. Además, se promueve activamente la modificación de la pena cuando la condición de salud del interno es incompatible con el internamiento.

Esta jornada marca la tercera visita del programa de acompañamiento jurídico, tras su implementación en el Centro Penitenciario “David Franco Rodríguez” y el de Alta Seguridad para Delitos de Alto Impacto. Dicha estrategia, resultado de la colaboración entre la Coordinación del Sistema Penitenciario y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, se extenderá a todos los penales del estado de Michoacán.