Intensificarán jornadas de capacitación en comunidades y colonias del municipio de Querétaro para reducir la brecha digital

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2025 a las 16:50:52

Querétaro, Querétaro, a 25 de noviembre de 2025.- Para reducir la brecha digital que prevalece en la capital del estado, el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de la Mujer, intensificará las jornadas de capacitación en comunidades y colonias de la capital del estado, afirmó Vanesa Garfias Rojas, Secretaría de la Mujer del municipio de Querétaro.

Al presentar la APP digital “Quidémonos” la cual está destinada a acercar servicios de atención y orientación a mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género”.

Durante el anuncio, Garfias Rojas destacó que la herramienta forma parte de una política pública municipal que busca aprovechar la tecnología para reducir la brecha digital y facilitar el acceso a servicios de apoyo.

Detalló que entre las acciones que realizará la APP está el mapeo institucional de instancias de Gobierno que atienden casos de violencia de género; se podrán agendar citas psico-legales y jurídicas en la Secretaría de la Mujer.

“Con esta APP, las usuarias tendrán un enlace directo a teléfonos de orientación de seguridad pública y contarán con una conexión inmediata con el número de emergencias 911”.

Subrayó que el reto no solo es digitalizar los servicios, sino también garantizar que las mujeres sin acceso a internet o dispositivos móviles reciban atención. Para ello, el municipio continuará con las jornadas comunitarias y coloniales que desde hace un año acercan información y acompañamiento de manera presencial.

El lanzamiento de la aplicación se enmarca en los 16 días de activismo contra la violencia de género, con actividades de difusión y capacitación para explicar el uso de la herramienta. La secretaria agradeció la participación de colectivas como Pedaleando Justicia Digna y Dani Peña, quienes aportaron su experiencia para realizar mapeos estadísticos y fortalecer acciones en las siete delegaciones municipales, especialmente en temas de movilidad y seguridad.

Finalmente, Garfias Rojas reiteró que la prioridad del gobierno municipal es estar cercano a las mujeres, combinando la innovación tecnológica con el trabajo directo en las calles y comunidades.