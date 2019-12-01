Integrantes del Consejo de Gobierno Comunal de Urandén urgen al rescate de cinco manantiales

Morelia, Michoacán, a 12 de septiembre de 2025.- Son alrededor de cinco los manantiales que faltan por rescatar en Urandén, en la ribera del Lago de Pátzcuaro, señalaron integrantes del Consejo de Gobierno Comunal de dicha localidad.

En rueda de prensa comentaron que es necesario introducir maquinaria especializada para llevar a cabo las labores de rescate, solicitud que ya hicieron ante autoridades del gobierno del estado, y se mantienen a la espera.

"Hemos encontrado manantiales al lado norte de Urandén, pero solamente con una maquinaria de dragado se puede hacer, pero tal parece como que no se oye. Y es cierto, esa parte nada más se limpiaron en los lados, pero en el centro todavía queda desazolve, entonces, sí, les hemos mencionado muchas veces que necesitamos eso para que rescatemos nuestros manantiales, que encontramos cinco manantiales más y que ese sea lo que fluye el agua", comentó Abel Quirino, presidente del Consejo de Urandén.

Recordaron que se han logrado rescatar 11 manantiales y apuntaron que una de las grandes problemáticas es la descarga de aguas negras al Lago de Pátzcuaro.

Abel Quirino informó que actualmente los niveles de agua en las inmediaciones de Urandén son de casi 1 metro 20. Dijo que las lluvias reportadas en las últimas semanas los han favorecido.

Agregaron que por el momento no tienen problemáticas de huachicol de agua y comentaron que tanto elementos de la Guardia Civil como sus kuarichas se encargan de vigilar la localidad, que el próximo 14 de septiembre cumple 1 año de regirse bajo autogobierno.