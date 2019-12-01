Integran comité ciudadano para puente peatonal en el Junípero Serra de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de marzo del 2026.- Con el fin de informar de cerca y dar a conocer los alcances de los trabajos, la titular de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, encabezó la integración del comité de obra para la construcción de un puente peatonal, ubicado en el kilómetro 15+000 de la Carretera Estatal 40 Anillo Vial Junípero Serra, en su intersección con la av. Pie de la Cuesta, en la zona norte de la capital queretana.

Con los vecinos de las colonias aledañas, la titular explicó que esta obra tiene una inversión de 15.5 millones de pesos y representa una acción que vendrá a fortalecer la movilidad peatonal de la zona al dotarlos de un paso más seguro. De igual manera, agradeció la presencia de los habitantes, pues es a través de estos comités, que se impulsa el trabajo entre ciudadanía y gobierno, al participar las personas beneficiadas de manera activa en la vigilancia y desarrollo de la obra.

En su explicación, Carrillo Rosillo externó que este nuevo puente beneficiará a cerca de 13 mil habitantes que a diario gravitan en la zona. Además agregó que se tiene previsto que la duración de los trabajos sea de tres meses, a fin de dejar los beneficios lo más pronto posible para los usuarios de esta vialidad puesto que la obra es necesaria para interconectar, peatonalmente, esta zona.

“La obra es para ustedes, es compromiso del gobernador Mauricio Kuri. Venimos con mucho gusto a dar a conocer esta obra que ayudará muchísimo en el día a día. Va a tener rampas para la movilidad alternativa, va a contar con alumbrado público para que, cuando lo usen de noche, tengan la tranquilidad de que van iluminados y más seguros. Es un encargo del señor gobernador porque había sido muy solicitado y hoy estamos dando cuenta de su palabra”, externó.