Instalan escalones universales en juzgados y generan espacios más inclusivos

Morelia, Michoacán, 2 de julio de 2026.- Como parte de las acciones orientadas a garantizar una justicia más accesible e inclusiva, el Poder Judicial de Michoacán, a través del Comité para la Inclusión, Promoción, Respeto, Protección y Garantía de los Derechos de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, instaló ocho escalones universales en distintos espacios de atención al público del Palacio de Justicia José María Morelos, con el propósito de favorecer la autonomía de las personas de talla baja durante la realización de trámites y servicios.

Esta medida forma parte de una serie de acciones que tiene como objetivo facilitar que las personas usuarias puedan realizar gestiones de manera directa, autónoma y en condiciones de igualdad, eliminando barreras que dificultan el acceso a los servicios de impartición de justicia.

En este marco, integrantes del Comité realizaron un recorrido junto con personas de talla baja del Colectivo Nada Sobre Nosotros Sin Nosotros, a fin de conocer el funcionamiento de los escalones universales instalados en los Juzgados Quinto Civil, Segundo Menor Civil, Tercero Oral Familiar y Menor Mixto, Oficialía de Partes de Juzgados Laborales, mostrador de Juzgados Familiares en primera y segunda planta, así como en el Archivo Judicial.

Al concluir el recorrido, la magistrada Paula Edith Espinosa Barrientos, quien preside el Comité, destacó que el Poder Judicial de Michoacán mantiene un compromiso permanente para construir espacios cada vez más accesibles, por lo que, se continúa trabajando en la implementación de acciones que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos en condiciones de igualdad.

Asimismo, señaló que entre las próximas acciones contempladas se encuentra la instalación de una guía podotáctil y letreros en sistema braille en diversas áreas del Palacio de Justicia para personas con discapacidad visual, como parte de una estrategia integral que busca fortalecer la accesibilidad física y la inclusión dentro de la institución.

Estas acciones responden al compromiso del Poder Judicial de Michoacán de promover una justicia cercana a las personas, libre de barreras y respetuosa de la diversidad.