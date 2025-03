Instalan Consejo Estatal para la Atención y Protección de las Personas Queretanas Repatriadas y sus Familias

Querétaro, Querétaro, a 13 de marzo de 2025.- Querétaro se distingue por ser una entidad que mira hacia el futuro, sin olvidar sus raíces, conformada por gente solidaria y de valores que no deja caer a nadie, destacó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la sesión de instalación del Consejo Estatal para la Atención y Protección de las Personas Queretanas Repatriadas y sus Familias, y la toma de protesta de sus integrantes.

Desde la Casa de la Corregidora, el mandatario estatal y presidente del Consejo expresó que con esta acción se reafirma el compromiso de su gobierno con cada una de las personas originarias de Querétaro que retornan a su tierra. Asimismo, refirió que este esfuerzo se enmarca dentro de la estrategia nacional “México te Abraza”, una iniciativa presentada por la Secretaría de Gobernación, que busca recibir a las y los repatriados con calidez y humanismo.

A las y los integrantes del Consejo les externó que la intención es que las personas repatriadas sepan que el estado siempre ha sido su casa, que hay un lugar para ellos, y que su regreso no es el final del camino, sino el inicio de una nueva etapa para salir adelante, junto con sus familias.

“Cada uno de ustedes, presidentes municipales, presidentas municipales, colaboradores, tienen mucho para poderles ayudar. Busquémoslo, pónganse de acuerdo aquí en la coordinación con el señor secretario de Gobierno, cuenten con el Gobierno del Estado, cuenten con un servidor, pero nuestra principal función es darles respuesta a estos grupos muy vulnerables que se tuvieron que ir y se volvieron más vulnerables allá. Y tenemos que traerlos de regreso”, subrayó.

Indicó que este Consejo, integrado por los poderes Legislativo, Judicial, las 18 presidencias municipales, la Defensoría de los Derechos Humanos, Fiscalía, Asociaciones Civiles y el gabinete estatal, trabajará sin descanso para articular las acciones de todos los órdenes de gobierno y asegurar que cada queretano repatriado, y toda su familia, tengan acceso a empleos, educación, salud y seguridad social.

Nuestros connacionales repatriados, dijo, son trabajadores incansables, padres, madres, hijos e hijas que añoran y construyen un mejor mañana. No son el reflejo de una estadística, sino de la esencia más profunda como comunidad: la de un pueblo que sabe recibir a los suyos con los brazos abiertos y el corazón dispuesto.

“¿Qué tenemos? que los mexicanos somos muy trabajadores, que sabemos producir muchísimo, nada más hay que saber en dónde ponernos a producir (…) Otra cosa que me doy cuenta es que los migrantes no olvidan sus raíces. Los 39 millones de mexicanos que viven allá, ya sea primeros en una generación, no olvidan sus raíces y no olvidan la vida. Lo mínimo que podemos hacer por ellos es, cuando lleguen, darle la bienvenida a su casa y hacer todo lo posible para que les vaya bien”, puntualizó.

Kuri González agradeció a cada uno de las y los integrantes del Consejo, por ser parte de este momento. Su presencia, apuntó, reafirma el compromiso de hacer de Querétaro un hogar para todos, sin importar lo largo que pudo ser el camino de regreso.

Al tomar la palabra, el secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, manifestó que, de acuerdo con información proporcionada a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, se tiene un registro de 235 queretanos que han sido repatriados a partir del 20 de enero.

En este tenor, anunció que la administración estatal trabaja en una mesa de coordinación similar a la que trabaja el Gobierno de la República, con los municipios, la Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de la Juventud, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría de Desarrollo Sustentable, así como con el grueso del gabinete para generar las condiciones que permitan la reincorporación y reinserción de estos queretanos y sus familias a los municipios.

Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Sustentable, y vocal del Consejo, Marco Antonio Del Prete Tercero, comentó que la decisión de connacionales de regresar de manera independiente o asistida debe acompañarse de un proceso eficiente, de un trato humano y de herramientas que les permitan incorporarse al mercado productivo, poniendo el acento en el respeto a sus Derechos Humanos.

En este marco, informó que desde la SEDESU se ha instrumentado un programa de ayuda social dirigido a las personas que hayan sido repatriadas de Estados Unidos durante este 2025 y que busquen desarrollar una actividad productiva en Querétaro.

Detalló que será un apoyo directo a las personas queretanas repatriadas. Una ayuda social de hasta 30 mil pesos por persona beneficiaria, atendiendo los requisitos y reglas de operación. Un programa cuya convocatoria, señaló, se publicará este mes.

“Les reiteramos a las personas queretanas repatriadas y a sus familias que vamos a apoyarlos mediante una perspectiva integral de Derechos Humanos. Lo haremos, exaltando su contribución laboral y cultural en sus comunidades de origen. Facilitando su integración productiva en una sola agenda de desarrollo. Trabajando unidos para proteger su huella de identidad, de trabajo, de familia y de orgullo”, mencionó.

A su vez, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDEA), y también vocal, Rosendo Anaya Aguilar, explicó que la repatriación de personas es un fenómeno que, aunque puede ser considerado como una oportunidad, también es un proceso lleno de retos estructurales y emocionales que dificultan su reintegración.

Precisó que entre estos retos se encuentran las dificultades laborales, la falta de acceso a servicios de salud y educación, la escasez de apoyo psicosocial y la adaptación a un entorno que, a pesar de ser suyo, les resulta extraño y muchas veces alienante.

Comunicó que la SEDEA pondrá a disposición de las personas repatriadas los programas que promueven la productividad del campo queretano, mediante la adquisición de maquinaria e implementos para actividades agrícolas; el equipamiento diverso para fortalecer a ganaderos y apicultores; el programa “Cosechando Contigo”, entre otros.

“La repatriación de nuestros conciudadanos será un proceso complejo que requiere la acción coordinada, comprometida y efectiva de todos quienes somos autoridades, así como demás entidades de este Gobierno que se puedan involucrar. En este contexto, la labor de este Consejo y de nosotros como autoridad será muy relevante, pues enfrenta al desafío de garantizar que nuestros hermanos reciban el apoyo necesario para poder reintegrarse de manera digna y efectiva a nuestra sociedad”, concluyó.

En el marco de la sesión se firmó un convenio de aprobación de las estrategias y acciones a realizar en beneficio de las personas queretanas repatriadas y sus familias por el titular del Poder Ejecutivo estatal y demás integrantes del Consejo.