Instala el IEM los Observatorios Ciudadanos de La Piedad e Indaparapeo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 18:52:17

Morelia, Michoacán, a 16 de febrero de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y fomentar la vigilancia democrática en el ámbito municipal, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) llevó a cabo la instalación de los Observatorios Ciudadanos de los Ayuntamientos de La Piedad e Indaparapeo.

Los Observatorios Ciudadanos son mecanismos de participación mediante los cuales la ciudadanía organizada puede dar seguimiento, analizar y formular propuestas respecto al desempeño de las autoridades municipales, contribuyendo así a la transparencia y al fortalecimiento institucional.

Durante su intervención, el Mtro. Ignacio Hurtado Gómez, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Michoacán, explicó en qué consisten los Observatorios Ciudadanos y cuáles son los derechos y obligaciones que corresponden a quienes los integran, destacando su función como mecanismos de participación ciudadana, al tiempo que, agradeció a nombre del Instituto la decisión de participar activamente a través de estos mecanismos y señaló que su involucramiento abona al fortalecimiento de la vida cultural, social y política de sus municipios.

En el acto estuvieron presentes la Consejera Electoral Carol Berenice Arellano Rangel y Selene Lizbeth González Medina, Presidenta e integrante de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, respectivamente, así como la Consejera Electoral Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León y la Directora Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana del IEM, Erandi Reyes Pérez Casado.

Durante la ceremonia se entregaron las constancias correspondientes y los integrantes rindieron protesta, quedando conformados de la siguiente manera:

Observatorios Ciudadanos

Indaparapeo La Piedad

Joaquín Andrade Marín Carlos Alberto Téllez Valencia

José Juan Arnulfo Rodríguez Avilés Eliab Gad Vázquez Hernández

Antonio García Cruz Juda Aser Vázquez Hernández

Posterior a la instalación, la Coordinación de Mecanismos de Participación Ciudadana del IEM impartió una capacitación dirigida a los integrantes de ambos observatorios, con el propósito de brindarles herramientas técnicas y normativas para el adecuado ejercicio de sus funciones.

