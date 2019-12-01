Insiste Reyes Galindo en que el Congreso de Michoacán debe impulsar leyes de búsqueda y desaparición forzada

Morelia, Michoacán, a 4 de febrero de 2026.- “Hay organizaciones de la sociedad civil, colectivos muy estructurados con ideas muy claras que dicen estar listos para poder retomar los trabajos de análisis que nos permitan avanzar en la ley de búsqueda de personas y desplazamiento forzado; por ello me parece que debemos sacar adelante esta ley tan indispensable que atienda y resuelva casos tan lamentables como el de los compañeros de Lengua de Señas que laboraban en este Congreso”, expresó Reyes Galindo Pedraza.

Así lo mencionó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de del Trabajo, durante la sesión ordinaria de este miércoles, donde al tomar la palabra exhortó nuevamente a sus compañeras y compañeros legisladores para darle celeridad a esta normativa, que dijo, es un tema pendiente que el Congreso michoacano tiene pendiente, luego de su aprobación y del ejercicio que se hizo para presentar observaciones en comisiones.

“Celebro que en recientes diálogos con mucha madurez y con vocación política, el propio titular del Ejecutivo ha expresado una voluntad para que avancemos en este tema. Yo hago un respetuoso exhorto a mis compañeras y compañeros legisladores, para que podamos abocarnos de manera inmediata en esta ley de búsqueda que ya está aquí en el Congreso y poder además también concretar la ley de desplazamiento forzado”, insistió el líder del PT.

Asimismo, el congresista se sumó a la condena enérgica que se hizo por parte de algunos legisladores por homicidio en contra de los colaboradores del Congreso de Michoacán y a su vez reconoció los resultados que se tuvieron de parte de la Fiscalía General del Estado, al detener a uno de los probables responsables directos de este delito.

“Entiendo que continúan las investigaciones y que se presume la participación de al menos otras dos o tres personas; confiamos en que pronto se podrá dar con ellos y sobre los responsables deberá recaer todo el peso de la ley”, concluyó Reyes Galindo.