Iniciativas de Kuri González consolidan Modelo Queretano de Justicia: Martín Arango

Querétaro, Querétaro, a 17 de febrero 2026.- Con la aprobación del paquete de iniciativas que envió el gobernador Mauricio Kuri al Poder Legislativo en materia de justicia, se consolidará el Modelo Queretano de Justicia; un modelo único e integral que permitirá acercar la justicia a los ciudadanos a través de medios alternativos de solución de conflictos, además de que serán los mejores perfiles quienes lleguen a las boletas para ocupar los cargos de impartición de justicia, afirmó Martín Arango, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Querétaro.

Explicó que dentro de un contexto nacional donde hasta los propios integrantes de Morena se han dado cuenta del fracaso que resultó todo el proceso de selección de jueces y magistrados.

"Les advertimos durante meses que lo que estaban haciendo era jugar con el poder judicial, con el derecho de las y los mexicanos a tener una justicia profesional e imparcial, pero eligieron hacer caso omiso y hacerse de oídos sordos. Su sed de arrogancia, ese orgullo excesivo los cegó y sacó una reforma judicial al vapor. Una reforma que, lejos de beneficiar a todos, beneficia únicamente a los amigos del cártel de Morena".

Por eso, dijo, en Querétaro se vuelve a demostrar que sí hay otra manera de hacer las cosas, con una iniciativa que fortalezca el Modelo Queretano de Justicia al alinear la Constitución y las leyes a la Reforma Judicial Federal, establecer mecanismos abiertos y transparentes para que sean los mejores perfiles quienes sean votados por los queretanos, que cada autoridad que atiende problemas cotidianos tenga la facultad de resolver problemas, y, sobre todo, acercar la justicia a los ciudadanos, que deje de ser una justicia de élites.

"No se trata solamente de una reforma con una visión electoral como se trató la Reforma Nacional, se trata de una reforma que ahonda en encontrar solución para darle una vida más justa a los queretanos, pues el modelo de justicia incluye la mediación, la conciliación y el arbitraje sin costo para poder resolver conflictos de manera rápida y en paz, como lo saben hacer los gobiernos de acción nacional, quienes saben cuidar a la ciudadanía y que saben que merecemos una justicia que se viva y se sienta todos los días, sin burocracia, sin tortuguismo, sin corrupción".

Señaló que cuidar Querétaro también es cuidar su sistema de justicia y no repetir los errores cometidos a nivel nacional, por lo que hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a priorizar el derecho de justicia de los queretanos y aprobar estas iniciativas "porque Querétaro, Querétaro merece seguir viviendo en paz".