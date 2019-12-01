Iniciativa para poner tope a pensiones millonarias genera posturas divididas en el Senado

Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una iniciativa para poner fin a las pensiones millonarias, lo que generó diversas reacciones entre legisladores de distintos grupos parlamentarios.

Ricardo Anaya, senador del PAN, mencionó que la iniciativa “está hecha con las patas” y consideró que el tope no debe fijarse con base en el salario presidencial, sino en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Explicó que, si la presidenta o futuros mandatarios deciden aumentarse el sueldo, también subirían las pensiones; pero si deciden bajarlo, estas también disminuirían. Asimismo, señaló que “es absurdo que se topen en la ley en función del sueldo de la presidenta” y que no se puede jugar de esa manera con las pensiones de los ciudadanos.

Por su parte, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, informó que votarán a favor de la propuesta.

“No es que el PRI vaya con el gobierno o no, sino que debe haber pensiones acordes a quienes han trabajado toda la vida y dentro de un estándar de beneficio para la gente que lo necesita”, afirmó.

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, afirmó que la reforma no resuelve el problema de fondo de las pensiones y la calificó como una “bandera política”. Además, señaló que existe un serio problema con el sistema de pensiones, pues la manera en que está fragmentado en México es alarmante. Indicó que espera que el Poder Ejecutivo envíe una propuesta que atienda de fondo esta problemática.