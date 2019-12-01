Inician las posadas tradicionales en la Presidencia Municipal de Quiroga

Inician las posadas tradicionales en la Presidencia Municipal de Quiroga
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 19:26:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Quiroga, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- El Gobierno de Quiroga dio inicio a las tradicionales posadas decembrinas en la Presidencia Municipal, un espacio donde familias, niñas y niños quiroguenses se reunieron para vivir y preservar una de las tradiciones más representativas de la temporada navideña.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, expresó su satisfacción por arrancar estas celebraciones en un ambiente de cercanía, alegría y convivencia, destacando la importancia de mantener vivas las costumbres que fortalecen el tejido social del municipio. 

Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de un momento de fraternidad, en el que se entregaron los tradicionales aguinaldos a las niñas y niños, fomentando la ilusión y el espíritu propio de estas fechas.

Asimismo, la alcaldesa informó que estas posadas no se limitarán a la cabecera municipal, sino que se estarán llevando a distintas colonias y comunidades de Quiroga, con el objetivo de que más familias puedan ser parte de estas celebraciones y compartir el calor humano que caracteriza a la temporada.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a seguir compartiendo momentos que fortalezcan la unión familiar y llenen de alegría a Quiroga, para con ello, continuar el compromiso de su administración de promover espacios de convivencia que preserven las tradiciones y generen bienestar para todas y todos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Ario de Rosales, Michoacán: Hombre pierde la vida al caer en una olla de agua en la comunidad de Tirindiritzio
En Apatzingán, Michoacán muere adulto mayor tras caerle encima un portón
Aprehenden a presunto responsable del feminicidio de Ma. Francisca T., en Tlalpujahua, Michoacán 
Autoridades abaten a un presunto criminal y hieren a otro en enfrentamiento en Chihuahua
Más información de la categoria
De llorar por su captura a reinar desde el penal: líder del crimen en Guanajuato controla tras las rejas el huachicol en alianza con Sinaloa y Tamaulipas; EEUU sanciona su estructura financiera
Ante inacción gubernamental, jefe de tenencia de La Ruana advierte: "El pueblo se armará para sacar a grupo delictivo"
Del escritorio al penal: capturan a ex asesora de García Luna por lavar millones de trama criminal
Sostienen reunión Torres Piña y García Harfuch; dialogaron para seguir avanzando en la construcción de la paz y la seguridad en Michoacán
Comentarios