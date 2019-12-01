Inician las posadas tradicionales en la Presidencia Municipal de Quiroga

Quiroga, Michoacán, a 17 de diciembre 2025.- El Gobierno de Quiroga dio inicio a las tradicionales posadas decembrinas en la Presidencia Municipal, un espacio donde familias, niñas y niños quiroguenses se reunieron para vivir y preservar una de las tradiciones más representativas de la temporada navideña.

Al respecto, la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, expresó su satisfacción por arrancar estas celebraciones en un ambiente de cercanía, alegría y convivencia, destacando la importancia de mantener vivas las costumbres que fortalecen el tejido social del municipio.

Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de un momento de fraternidad, en el que se entregaron los tradicionales aguinaldos a las niñas y niños, fomentando la ilusión y el espíritu propio de estas fechas.

Asimismo, la alcaldesa informó que estas posadas no se limitarán a la cabecera municipal, sino que se estarán llevando a distintas colonias y comunidades de Quiroga, con el objetivo de que más familias puedan ser parte de estas celebraciones y compartir el calor humano que caracteriza a la temporada.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía a seguir compartiendo momentos que fortalezcan la unión familiar y llenen de alegría a Quiroga, para con ello, continuar el compromiso de su administración de promover espacios de convivencia que preserven las tradiciones y generen bienestar para todas y todos.