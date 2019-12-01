Inician en Pedro Escobedo mesas para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro

Inician en Pedro Escobedo mesas para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 15:18:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Pedro Escobedo, Querétaro, 3 de marzo de 2026.- La diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, encabezó en el municipio de Pedro Escobedo el inicio de las mesas de trabajo para la armonización de la Ley General de Aguas, marcando el arranque de una ruta estatal orientada a consolidar la justicia hídrica en Querétaro.

Explicó que en el encuentro participaron el presidente municipal Alberto Nava, autoridades estatales y federales, representantes de la Comisión Nacional del Agua y del sector agropecuario, en un ejercicio de coordinación institucional para atender uno de los principales retos del estado.

Mauricio Sixtos subrayó que este proceso busca garantizar el agua como un derecho humano, frente a la escasez que enfrentan familias y productores del Distrito XII, así como la sobreexplotación de acuíferos y la falta de planeación hídrica.

Destacó que la meta es construir una legislación con enfoque social, que priorice el acceso equitativo y sustentable, fortalezca la infraestructura y promueva la tecnificación del riego, asegurando certeza hídrica para el campo y las zonas urbanas.

 “Las mesas continuarán en algunos municipios del estado, con participación abierta de especialistas, productores y ciudadanía. El agua no es un privilegio, es un derecho, y su cuidado es una responsabilidad compartida”.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detectan a adolescentes con identificaciones falsas en Querétaro
Decomisan más de una tonelada de cigarros ilegales en el AICM
Por falla mecánica se incendia unidad pesada en la Siglo XXI
Detienen a menor por feminicidio de adolescente en Sonora; madre de la víctima pide que sea juzgado como adulto
Más información de la categoria
Trasciende captura de Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán
Adiós a la incertidumbre: reforma al servicio de grúas permitirá ubicar tu coche en todo momento en Michoacán
Sheinbaum anuncia credencial universal para atención médica en todo el país; arranca en abril
Se acabó el negocio de las funerarias en Michoacán; fiscalía emite nuevos lineamientos para evitar "tranzas"
Comentarios