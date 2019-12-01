Inician en Pedro Escobedo mesas para armonizar la Ley General de Aguas en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Marzo de 2026 a las 15:18:44

Pedro Escobedo, Querétaro, 3 de marzo de 2026.- La diputada local Sully Yanira Mauricio Sixtos, presidenta de la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Rural Sustentable, encabezó en el municipio de Pedro Escobedo el inicio de las mesas de trabajo para la armonización de la Ley General de Aguas, marcando el arranque de una ruta estatal orientada a consolidar la justicia hídrica en Querétaro.

Explicó que en el encuentro participaron el presidente municipal Alberto Nava, autoridades estatales y federales, representantes de la Comisión Nacional del Agua y del sector agropecuario, en un ejercicio de coordinación institucional para atender uno de los principales retos del estado.

Mauricio Sixtos subrayó que este proceso busca garantizar el agua como un derecho humano, frente a la escasez que enfrentan familias y productores del Distrito XII, así como la sobreexplotación de acuíferos y la falta de planeación hídrica.

Destacó que la meta es construir una legislación con enfoque social, que priorice el acceso equitativo y sustentable, fortalezca la infraestructura y promueva la tecnificación del riego, asegurando certeza hídrica para el campo y las zonas urbanas.

“Las mesas continuarán en algunos municipios del estado, con participación abierta de especialistas, productores y ciudadanía. El agua no es un privilegio, es un derecho, y su cuidado es una responsabilidad compartida”.