Inicia SEDIF con la Colecta de Cobijas 2025 en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 13:56:05
Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- Con el objetivo de proteger del frío a la población más vulnerable de la entidad, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, puso en marcha la Colecta Invernal 2025, en la cual recibió del secretario de Gobierno, Eric Gudiño las primeras cobijas que abrigarán a cientos de familias queretanas.

La titular del SEDIF mencionó que se busca recaudar principalmente cobijas nuevas que serán repartidas entre las comunidades, sobre todo en aquellas zonas con mayor riesgo debido a las bajas temperaturas; por ello, extendió una invitación general a toda la población a sumarse a esta noble causa.

“El donar una cobija es símbolo de sensibilidad, empatía y generosidad, y a lo mejor durante el año no tuvieron la oportunidad de ayudar y éste es el momento perfecto para donar una cobija, y estén seguros que van a llegar a quien más lo necesite”, aseguró.

Durante su mensaje, el director general del DIF Estatal, Óscar Gómez Niembro, detalló que los centros de acopio estarán ubicados en las oficinas del DIF Estatal en Plaza de Armas, en el CRIQ al lado del estadio Corregidora, en la Casa de la Mujer de avenida Pie de la Cuesta, Planta de Almacenamiento de avenida Universidad y en el Centro Educativo y Cultural "Manuel Gómez Morín”, mismos que operarán en su mayoría de lunes a viernes en un horario de 8:30 a 15:00 horas.

“Cada familia que se sume a esta tarea de mantener un Querétaro humano, representará a una familia más que podrá resguardarse del frío, por eso, como cada año, todas las cobijas recaudadas serán entregadas a quienes habitan en las zonas y comunidades de alta y muy alta marginación que son las más vulnerables al frío, atendiendo las indicaciones de Protección Civil”, destacó.

En su intervención, la integrante del Voluntariado del SEDIF, Delia Villegas Moreno, comentó que esta colecta además de unir corazones, une manos, pues cada gesto de solidaridad crea un estado más fuerte, y comentó que el acto del voluntariado es una forma de crecer juntos y seguir construyendo un mejor Querétaro.

Asistieron a la colecta integrantes del gabinete legal y ampliado, magistrados, titulares y directores de los DIF Municipales, empresarios, rectores, integrantes del patronato y voluntariado del SEDIF, titulares de dependencias, responsables de colegios, cámaras y asociaciones.

