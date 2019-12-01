Inicia SEDEA actividades 2026 de las brigadas forestales en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 19 de enero del 2026.- El secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya, encabezó la primera reunión para la prevención de incendios forestales que pudieran presentarse, principalmente, en la temporada de agostamiento en las zonas verdes del estado.

"Me da un enorme gusto que ustedes sean parte de esa estrategia la cual nos toca a nosotros como Secretaría, pero les toca a ustedes el estar en el frente de batalla. Y en ese frente de batalla es con la mejor de las intenciones de controlar lo que accidentalmente sucedió o lo que probablemente y lamentablemente, y ojalá que eso no fuera, que alguien lo ha provocado”, señaló.

En el Parque Cimacuático y ante la presencia de brigadistas forestales y trabajadores de la de la secretaría, recordó que en 2025 se presentaron 83 incendios que consumieron tres mil 650 hectáreas de vegetación y que esto merma y repercute en la calidad del aire y los niveles de los mantos acuíferos y genera un decrecimiento en la flora y fauna en donde se anidan estos siniestros.

Durante su intervención, también reiteró la importancia de prevenir y concientizar, permanentemente a usuarios de bosques y visitantes, la importancia de apagar por completo las fogatas, no dejar residuos de vidrio, y no arrojar colillas de cigarro y destacó que la denuncia al 911 es vital para actuar de forma inmediata, con la seguridad que los vecinos que moran cerca de la foresta, así como la fauna y flora que la habitan se verán beneficiados.

Anaya Aguilar hizo hincapié en la importancia de no poner la vida en riesgo y reforzó sus palabras haciendo entrega de equipo especial para el combate de siniestros a 76 brigadistas y ayudar a reducir el peligro que representa enfrentar los incendios forestales.

Por último, reconoció la importancia del trabajo duro que realizan seis brigadas diseminadas estratégicamente en el estado y dos torres de observación que se mantienen alertas para prevenir estas situaciones de emergencia, como lo son las líneas negras y cortafuegos, que conforman una labor artesanal pero que rinde frutos para conservar el patrimonio natural de la entidad.