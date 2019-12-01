Inicia reconstrucción de caminos en la Sierra Gorda de Querétaro: Pío X Salgado

Inicia reconstrucción de caminos en la Sierra Gorda de Querétaro: Pío X Salgado
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 18:27:18
Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) del estado de Querétaro, José Pío X Salgado Tovar anunció que ya iniciaron los trabajos de reconstrucción de los caminos dañados, en la Sierra Gorda, por las lluvias del pasado mes de octubre.

Reconoció que se intervendrán más de 100 tramos carreteros en los municipios de San Joaquín, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros y Arroyo Seco, donde se registraron derrumbes, deslaves y daños estructurales.

“Es un trabajo muy complicado, sobre todo porque son tramos pequeños, pero muchísimos. Vamos a empezar con el equipo propio de la Comisión Estatal de Infraestructura e iremos avanzando poco a poco”, dijo.

Reconoció que los recursos asignados para la reconstrucción de los caminos comenzarán a ejercerse en lo que resta del año, sin embargo, estos tendrán que suministrase en estepas, para continuar con las labores durante el 2026.

De igual manera, mencionó que se trabaja de forma conjunta con el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para analizar los movimientos telúricos detectsdos recientemente en la región serrana, principalmente sobre la carretera 100, que conecta con diversos municipios del norte de Querétaro.

“Ayer tuvimos una reunión con el Instituto de Geofísica, van a hacer una visita de diagnóstico para determinar si se trata de un fenómeno de microsismos o si es una situación de inestabilidad del terreno por humedad”.

Noventa Grados
