Inicia Pablo Varona mejoramiento de capilla en Tenencia de Santiago Conguripo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 09:53:58

Huetamo, Michoacán, a 16 de julio 2026.- La centenaria capilla de Santiago Apostol de la Tenencia de Santiago Conguripo será mejorada para seguir dando cobijo a los cientos de feligreses que acuden a ella cada domingo y que en La Topada, recibe a los hermanos de Cutzeo.

Durante la Topa, se entrelaza la hermandad entre estos dos pueblos y esta capilla sirve de marco para la realización de esta ceremonia ancestral.

Pensando en ello, el ayuntamiento que dirige el contador Pablo Varona, inició los trabajos de mejoramiento de este espacio, hasta donde los cimientos y la arquitectura original lo permitan, además de rehabilitación del atrio y las áreas verdes. Varona mencionó a los fieles que en pocas semanas regresará para entregar este proyecto