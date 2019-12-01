Inicia la rehabilitación estratégica del canal de Jarácuaro en el lago de Pátzcuaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 15:40:19
Erongarícuaro, Michoacán, a 13 de febrero de 2026.- Con el objetivo de preservar el ecosistema del lago de Pátzcuaro, la Comisión de Pesca de Michoacán (Compesca) ha iniciado la rehabilitación del canal perimetral de Jarácuaro. Esta obra abarca 5.05 kilómetros de longitud y 20 metros de ancho, y se sitúa en una zona estratégica declarada Sitio Ramsar, reafirmando su valor como humedal de importancia internacional.

El director general de la Compesca, Ramón Hernández Orozco, informó que la dependencia utiliza maquinaria especializada para el desazolve y la extracción de vegetación invasiva como chuspata y lirio acuático, lo que permitirá restablecer el flujo natural del agua y liberar canales de navegación dentro del lago.

Detalló que con estas acciones arrancan formalmente los trabajos programados para este año en favor del rescate y conservación del lago de Pátzcuaro. “El mantenimiento del lago de Pátzcuaro requiere tres factores fundamentales: un buen temporal de lluvias; la rehabilitación de manantiales, como ya lo hicimos en Urandén y Erongarícuaro; y la intervención en canales estratégicos como el de Chapultepec, que conecta con Ihuatzio, donde también estaremos trabajando este año”, señaló el titular de la dependencia.

Asimismo, anunció que en marzo se sumarán habitantes de las comunidades ribereñas a través del programa de empleo temporal, generando un total de mil empleos en distintos puntos de la ribera como parte de las acciones integrales para el rescate del lago.

Enfatizó que, durante 2026, la institución continuará dando resultados contundentes siguiendo las instrucciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con el objetivo de fortalecer la recuperación ambiental, la actividad pesquera y la economía de las familias que dependen del lago.

Con estas acciones, el Gobierno de Michoacán reafirma su compromiso con la protección de los humedales y la preservación de uno de los cuerpos de agua más emblemáticos del estado.

