Inicia Julio César Conejo Alejos programa de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana en Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 21:18:27
Villa Morelos, Michoacán, a 5 de noviembre de 2025.- Con el compromiso de mantener un municipio limpio, ordenado y con espacios dignos para todas y todos, el presidente municipal Julio César Conejo Alejos puso en marcha el programa de limpieza y mejoramiento de la imagen urbana de Morelos, en coordinación con distintas áreas de la administración municipal.

Las acciones comenzaron en Villa Morelos, donde personal del Ayuntamiento realizó labores de barrido, recolección de residuos,rehabilitación de áreas verdes y mantenimiento general en espacios públicos, incluyendo el Panteón Municipal y zonas de uso común.

El alcalde en movimiento destacó que este programa tiene como finalidad dignificar los espacios públicos y fomentar entre la ciudadanía una cultura de limpieza y corresponsabilidad, invitando a las y los morelenses a sumarse a estas tareas para conservar un entorno saludable y seguro.

“Con la colaboración de la ciudadanía y el trabajo coordinado de nuestro gobierno, seguiremos construyendo un municipio limpio, ordenado y con una mejor calidad de vida para las familias”, expresó el presidente municipal.

Julio César Conejo Alejos reiteró que su administración se mantiene en movimiento, trabajando todos los días para escuchar, atender y responder al sentir de las y los ciudadanos, construyendo juntos un mejor presente para Morelos.

