Inicia formalmente el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2026-2027 en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Septiembre de 2026 a las 16:12:41

Querétaro, Querétaro, a 30 de septiembre de 2026.- Con un llamado a la institucionalidad, la imparcialidad y la garantía del ejercicio pleno de los derechos político-electorales de la ciudadanía, el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en Querétaro celebró su sesión de instalación, dando inicio formal a la primera etapa del Proceso Electoral Federal y Concurrente 2026-2027.

Durante el mensaje inaugural, la vocal ejecutiva de la Junta Local y presidenta del Consejo Local, María Luisa Flores Huerta, enfatizó que el proceso demanda el compromiso ineludible de las autoridades electorales, los partidos políticos y la sociedad en general bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, paridad y objetividad.

Destacó la trascendencia de la contienda concurrente que se vivirá tanto a nivel nacional como local.

Recordó que, en el estado de Querétaro, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir un total de 228 cargos de representación local, además de las posiciones que corresponden al ámbito federal.

“En el ámbito federal se renovarán las 6 diputaciones federales de mayoría relativa correspondientes a los distritos de la entidad, además de la aportación de la votación local para la definición de 40 diputaciones de representación proporcional de la Quinta Circunscripción”.

Mientras que, en el ámbito local, señaló, se elegirá la Gubernatura del Estado, 15 diputaciones de mayoría relativa, 10 diputaciones de representación proporcional, 18 presidencias municipales, 36 sindicaturas y 148 regidurías.

Detalló que la estructura del INE en Querétaro, apoyada por las seis juntas distritales ejecutivas del estado, ya trabaja en las tareas sustantivas de la etapa de preparación. Entre las actividades inmediatas se encuentran la actualización del padrón y lista nominal, la ratificación de consejerías distritales, el reclutamiento de Supervisores y Capacitadores Asistentes Electorales (CAE y SE), así como la organización del voto anticipado y el voto para personas en prisión preventiva.

Refirió que el órgano estará integrado en la mesa de trabajo por los vocales de la Junta Local: Fernando Ferrer Molina (Organización Electoral), Jorge Vázquez Martínez (Capacitación Electoral y Educación Cívica) y Domingo Bautista Durán (Registro Federal de Electores).

Subrayó la coordinación permanente que se mantendrá con el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), encabezado por su consejera presidenta, Grisel Muñiz Rodríguez, con el objetivo de homologar estándares operativos y asegurar el desarrollo pacífico de la contienda.

"La función electoral no alcanzará su máxima expresión sino hasta lograr que la ciudadanía se apropie y ejerza en plenitud sus derechos político-electorales y reafirmamos el compromiso de poner a disposición de los votantes la información necesaria para garantizar un voto libre e informado”.