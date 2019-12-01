Inicia entrega de Tarjetas Contigo en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 18 de agosto del 2025.- El secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, informó que dio inicio la entrega de la Tarjeta Contigo, un programa diseñado para respaldar a personas en situación de vulnerabilidad, fortalecer la economía de sus hogares y promover su desarrollo integral.

Como parte de este programa, el titular de la SEDESOQ destacó que hasta el momento se han entregado 20 mil 325 tarjetas que representan un apoyo directo que contribuye a mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias, así como a impulsar su autonomía y participación activa en la construcción de un Querétaro con más igualdad y justicia social.

“La entrega de estas tarjetas Contigo es mucho más que un apoyo económico; es un respaldo directo para que las familias queretanas puedan afrontar sus necesidades y avanzar con mayor seguridad. Con este programa, reafirmamos nuestro compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan, impulsando su desarrollo, fortaleciendo la economía familiar y garantizando que nadie se quede atrás en la construcción de un Querétaro con más oportunidades para todos”, expresó.

A su vez, el secretario de Desarrollo Social indicó que con esta acción se refrenda el compromiso del Gobierno Estatal de acompañar a la población en situación de vulnerabilidad, reconocer su papel fundamental en la sociedad y trabajar de la mano para garantizar que tengan acceso a más y mejores oportunidades.