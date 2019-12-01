Inicia el SEDIF de Querétaro colecta de cobijas para temporada invernal 

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de noviembre de 2025.- La presidenta del Sistema Estatal DIF de Querétaro (SEDIF), Car Herrera de Kuri. dio arranque a la colecta de cobijas para esta temporada invernal, por lo que exhortó a la ciudadanía, instancias gubernamentales y privadas a sumarse a esta causa en favor de los que menos tienen.

Reconoció que aunque no se tiene un estimado de cuantas cobijas se pretenden recaudar, dijo que confía en la empatía de la población para llevar abrigo a quienes más lo necesitan.

“Esperamos juntar muchísimas cobijas y que lleguen a las manos que más las necesitan; donar una cobija, dos cobijas, cien cobijas, mil cobijas; todas son bienvenidas; es símbolo de nuestra empatía y generosidad; a lo mejor durante todo el año no tuvimos la oportunidad de ayudar a alguien, y este es el pretexto perfecto para hacerlo”, aseguró.

Por su parte, Óscar Gómez Niembro sostuvo que fomentar los valores humanistas como la bondad, el respeto y la empatía, es una respuesta solidaria ante las contingencias.

Recalcó que las donaciones podrán realizarse desde hoy en los distintos centros de acopio ubicados en: oficinas centrales del DIF Estatal, en plaza de Armas; Casa de la Mujer DIF Estatal, en avenida Pie de la Cuesta; el Centro de Rehabilitación Integral de Querétaro (CRIQ), en las inmediaciones del estadio Corregidora; planta de almacenamiento del DIF, en avenida Tecnológico esquina con Universidad; y el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morin; de lunes a viernes de las 8:30 horas a 15:00 horas, y los sábados de las 9:00 horas a 14:00 horas.