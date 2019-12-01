Inicia ciclo de capacitaciones para el Parlamento Juvenil Incluyente 2025

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto del 2025.- El Congreso del Estado, a través del Comité Organizador del Parlamento Juvenil Incluyente 2025, así como del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos (IIEL) de este Poder Legislativo, dio inicio al ciclo de capacitaciones y resolución de dudas para la elaboración de iniciativas, así como de proyectos sociales para quienes deseen participar en este ejercicio parlamentario.

Este ciclo de capacitaciones constará de cuatro reuniones, en donde los jóvenes michoacanos que decidan participar en este ejercicio, podrán resolver todas y cada una de las dudas que tengan o que les vayan surgiendo durante el proceso de la elaboración de su iniciativa o su proyecto social.

La diputada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, presidenta del Comité Organizador de este Parlamento Juvenil Incluyente 2025, manifestó que este tipo de capacitaciones son fundamentales para resolver cualquier duda que tengan y presentar una iniciativa o un proyecto social que tenga las bases para generar un verdadero cambio.

“Con estas capacitaciones, buscamos que se le abran las puertas a más jóvenes, que se abran de una manera transparente, real y con claridad para que puedan participar en este Parlamento Juvenil Incluyente 2025, que esto no sea un obstáculo, porque muchas veces hay buenas ideas, pero no sabemos aterrizarlas”, añadió.

Por su parte, la directora del IIEL, Marisol Aguilar Aguilar, destacó que en este ciclo de capacitaciones será de suma importancia para resolver las dudas que existan, para que las y los jóvenes que decidan participar en este ejercicio parlamentario clarifiquen sus ideas y las lleven al Parlamento Juvenil.

En ese sentido, la directora Marisol Aguilar, agradeció a Itzel Garibay y a Diego Chávez, quienes forman parte del IIEL y fueron los encargados de resolver todas y cada una de las dudas de los participantes.

Es importante señalar que este Parlamento Juvenil Incluyente 2025, es un instrumento de participación, dialogo, deliberación, debate, capacitación, cabildeo, vinculación y emancipación pluralista y de plena inclusión en el cual las y los jóvenes michoacanos se reúnen para expresar sus preocupaciones, intereses, inquietudes, motivaciones, aportaciones, propuestas y aspiraciones.