Inicia campaña Francisco Reséndiz Venegas en el proceso electoral del Poder Judicial de Querétaro

Querétaro, a 31 de marzo de 2025.- Convencido de que la justicia debe ser cercana, clara y eficiente, Francisco Reséndiz Venegas dio inicio a su campaña en el proceso electoral del Poder Judicial, donde contiende para ser juez en el Tribunal Laboral Federal, por lo que dio a conocer sus propuestas para una justicia con rostro humano, con herramientas actuales y de resultados.

De acuerdo con las autoridades electorales, Francisco Reséndiz aparecerá en la boleta de color amarillo (que corresponde a los jueces de distrito) con el número 23, por lo que invitó a la ciudadanía a conocer sus propuestas y acudan a votar el 1 de junio del presente año.

El candidato queretano resaltó que sus propuestas se basan en: Implementación efectiva del juicio laboral en línea, como ya lo permite la normatividad vigente; reducción de tiempos en los procedimientos, sin sacrificar la calidad jurídica y uso inteligente de la tecnología y revisión de procesos internos para hacerlos más ágiles y accesibles.

Reconoció que esta nueva forma de elegir a las personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación le permitirá construir un tribunal de puertas abiertas, que resuelva con imparcialidad y sea un puente entre la ley y la realidad laboral en el país.

Agregó que por su desempeño profesional ha tenido cercanía con los trabajos que se realizan en los tribunales laborales federales, lo que le ha permitido reconocer que aún hay demora en los procesos, lo cual es comprensible, dijo, por la carga de trabajo, sin embargo, afirmó que hay formas de eficientar los procesos.

“Estoy haciendo una campaña austera con respeto a las candidatas y candidatos, pero sobre todo respeto a la ciudadanía. No se trata de competir con publicidad, sino que conozcan las propuestas y perfiles. Lo que propongo es una justicia con rostro humano, con herramientas actuales y con resultados”.

Agregó que las reglas las puso el INE y, en una responsabilidad compartida, los candidatos y candidatas tienen que invitar a la ciudadanía para que acuda a votar el próximo 1 de junio, pues reconoció que “las elecciones judiciales son una realidad, ya no hay forma de hacernos para atrás; no lo critico, no lo aplaudo, lo tomo con madurez y en ese sentido estamos aquí”.

Compartió que su interés en participar en estas elecciones se debe también a su pasión por el derecho laboral, en la impartición de justicia, por lo que se dirigió a la población queretana “estamos jugando de locales, porque son cien por ciento queretano, de padres queretanos, orgullosamente egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro”.

Cuestionado sobre si impulsará la justicia laboral al trabajador, el candidato queretano explicó que la justicia se resuelve conforma a quien asiste el derecho, ya sea el trabajador o el empleador, quien tenga el derecho, quien demuestre y lo pruebe, es a quien se le dará la razón.