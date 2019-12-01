INE mantendrá actividades con normalidad ante cuestionamientos a su gestión: Taddei

Ciudad de México, a 23 de octubre 2026.- Guadalupe Taddei Zavala, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que el organismo continuará trabajando con normalidad pese a los recientes cuestionamientos sobre su gestión. Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, sostuvo que el instituto se mantiene firme de cara a los próximos comicios. “El INE está de pie, está trabajando y está fuerte, y así llegará a las elecciones, cumpliendo su deber con México”, señaló.



Ante las dudas sobre el manejo de recursos públicos, Taddei manifestó su confianza en que el Órgano Interno de Control (OIC) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizarán las revisiones correspondientes y establecerán si hubo irregularidades. También aseguró que el INE facilitará la información requerida y recordó que existen mecanismos permanentes para fiscalizar sus recursos.



“No vamos a claudicar ante presiones, descalificaciones ni ataques, tampoco vamos a abandonar nuestras responsabilidades para entrar en disputas personales”, afirmó la consejera presidenta, quien pidió a los actores políticos utilizar los cauces legales para plantear sus diferencias y evitar que la autoridad electoral se convierta en adversaria de sus contiendas.

En este sentido, distinguió entre la crítica legítima y las afirmaciones que, sin pruebas suficientes, pueden afectar la confianza ciudadana. “La crítica es legítima, la fiscalización es necesaria, nadie, absolutamente nadie, está por encima del escrutinio público”, señaló. Asimismo, invitó a quienes han formulado cuestionamientos a conocer el trabajo de las juntas locales y distritales y los procedimientos administrativos que respaldan las actividades electorales.

Durante su mensaje, subrayó que, mientras se revisan los señalamientos, el personal del INE continúa con tareas como la actualización del padrón electoral, la preparación de casillas y la construcción de acuerdos para los próximos comicios.



El consejero electoral Jorge Montaño Ventura también respaldó la revisión institucional de los señalamientos y destacó la disposición de la Presidencia a someterse a los procedimientos correspondientes. En su intervención, indicó que las empresas proveedoras mencionadas en las críticas participan en licitaciones desde 2019, antes del inicio de la gestión de Taddei, en abril de 2023.



Montaño Ventura agregó que el organismo presentó recientemente un micrositio de transparencia sobre licitaciones, como parte de las herramientas para facilitar el acceso a información sobre contrataciones. Asimismo, pidió que las autoridades fiscalizadoras realicen su trabajo sin presiones y que el debate público se conduzca con responsabilidad.



Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, consejero del Poder Legislativo por Movimiento Ciudadano, y Carlos Guillermo Díaz Robles, representante de Morena, coincidieron en que las acusaciones deben resolverse por la vía legal y sin anticipar conclusiones. Mientras el primero pidió una fiscalización exhaustiva de quienes integran el Consejo General, el segundo cuestionó las exigencias de renuncia antes de que las autoridades determinen si existen responsabilidades.



Las intervenciones coincidieron en la necesidad de que las autoridades competentes revisen los señalamientos y determinen si existen responsabilidades. Taddei, por su parte, reiteró que el Instituto mantendrá sus actividades electorales mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, con la expectativa de que las revisiones permitan aclarar las dudas sobre el uso de los recursos públicos.