INE entrega propuesta de Reforma Electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Enero de 2026 a las 08:20:25

El documento fue entregado por una comisión encabezada poCiudad de México, a 13 de enero 2026.- El Instituto Nacional Electoral entregó su propuesta de Reforma Electoral, de cara a los foros en la materia impulsados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.r la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dirigida por Pablo Gómez.

Dentro de la iniciativa destacan puntos como, establecer la gradualidad del voto electrónico, paridad de género, uso de inteligencia artificial (IA), entre otros 10 ejes temáticos.

“Sabemos qué le duele al sistema electoral cuando se implementa una reforma, porque somos quienes la convertimos en realidad”, afirmó la titular del órgano electoral en un comunicado.

De acuerdo con la nota, más del 70% de las propuestas fue avalado por mayoría en una sesión de consejerías y el material será publicado por el instituto.