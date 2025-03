Indígenas no se sienten representados en la elección del Poder Judicial: activista

Morelia, Michoacán, a 28 de marzo del 2025.- Las comunidades indígenas no tienen interés de participar en las votaciones del Poder Judicial, informó el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán.

De hecho, expuso que se prevé una participación indígenga muy baja, de entre el 3 y el 5 por ciento solamente. No sólo esto, sino que ya hay 20 comunidades que han rechazado la colocación de casillas para el próximo 1 de junio, día en que se hará el proceso de elección para jueces y magistrados.

Sobre las razones de este desinterés, el representante del CSIM argumentó que está la de poca vinculación, pues indicó que el Instituto Nacional Electoral (INE), solo consultó a las localidades que se rigen bajo usos y costumbres sobre la colocación de casillas.

Por tanto, dijo, desde los pueblos indígenas "no ven representación; la elección del Poder Judicial no nos representa, las comunidades están más preocupadas por el tema del reconocimiento de sus jueces comunales o tradicionales, un tema en el que no se ha avanzado".

Pavel Ulianov Guzmán añadió que actualmente en las localidades existen 200 jueces comunales que no fueron tomados en cuenta para el proceso del Poder Judicial.