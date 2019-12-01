Incremento salarial a Guardia Civil en 2026 será retroactivo: SSP

Incremento salarial a Guardia Civil en 2026 será retroactivo: SSP
Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 12:23:19
Morelia, Michoacán, a 24 de diciembre del 2025.- El incremento salarial anunciado para la Guardia Civil en Michoacán será retroactivo y beneficiará a cerca de seis mil elementos de la corporación estatal, informó el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina.

El funcionario estatal detalló que el aumento, anunciado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en el marco del Día del Policía, aplicará para todos los integrantes de la corporación, como parte del reconocimiento a su labor.

Precisó que el ajuste salarial comenzará a reflejarse a partir de la primera quincena de enero; sin embargo, el pago deberá realizarse de manera retroactiva una vez que la Secretaría de Finanzas y Administración libere los recursos correspondientes.

Cabe recordar que este incremento se suma al aumento del cinco por ciento otorgado durante el presente año y al compromiso del mandatario estatal de aplicar un nuevo ajuste salarial en 2027, tras los resultados obtenidos en la disminución del homicidio doloso en la entidad.

Noventa Grados
