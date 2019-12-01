Inauguran la Casa Ejidal de Montenegro de la Delegación Santa Rosa Jáuregui en el municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 31 de octubre de 2025.- Con una inversión cercana a los 280 mil pesos, aportados con el apoyo del municipio de Querétaro, el ejido y distintos colaboradores de la sociedad civil como el Colegio de Arquitectos, quienes realizaron el proyecto, este día se inauguró la Casa Ejidal de Montenegro, de la Delegación Santa Rosa Jáuregui.

Alejandro Sterling Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del municipio de Querétaro aseguró que este es un espacio que vuelve a ser punto de encuentro para el diálogo, la capacitación y la organización de las familias que viven del campo.

Destacó que esta obra es resultado del trabajo conjunto entre la ciudadanía, el gobierno municipal y la sociedad civil organizada, con el propósito de mejorar la infraestructura comunitaria y apoyar la productividad del sector agropecuario.

“Me da muchísimo orgullo decirles que es la primera vez que se interviene una casa de esta forma. ¿Cómo se hizo? Pues, en equipo. Para ese discurso cuando en los gobiernos decimos que necesitamos a todos para hacer las cosas, pero hoy es el claro ejemplo de que, si no le entramos todos, entonces, no se hace nada. Hoy yo creo que este ejemplo es el cómo todos le entramos”.

Recordó que el ejido puso el proyecto a rehabilitar, todas las peticiones y el trabajo duro, el Colegio de Arquitectos tomó la responsabilidad de la administración de la obra de hacer el cálculo lo más eficiente posible de los materiales, de llevar a cabo el ritmo y pulso de la obra y Felifer Macías, como alcalde, puso los recursos para que esto sucediera.

Añadió que la administración de Felifer Macías mantiene su compromiso con el desarrollo del campo mediante la entrega de semillas, la rehabilitación de caminos de saca y la mejora de espacios que fortalezcan las actividades productivas.

Anunció la próxima rehabilitación de la Casa Ejidal de San Miguelito, con el objetivo de que los productores cuenten con espacios adecuados para recibir capacitaciones y realizar actividades productivas que fortalezcan la economía local y beneficien a las familias de la zona.