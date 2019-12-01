Inauguran en el PRI Michoacán elevador para personas con discapacidad y adultos mayores

Morelia, Michoacán, a 3 de diciembre de 2025.- En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el Partido Revolucionario Institucional cumplimos con hechos la inclusión a todas y todos nuestros militantes, aseguró el dirigente estatal, Memo Valencia, al inaugurar junto con la secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, el elevador instalado en la sede del PRI.

"Aquí está el PRI que aquí no utilizamos ningún tipo de bandera política ni ningún grupo vulnerable, aquí se toman decisiones en función de la necesidad que tenemos de adaptarnos a una realidad. Estamos dando hechos, acciones que se traducen en un partido amigable y a la altura de las personas con discapacidad", dijo.

La secretaria general, Yadira Guerrero Huerta, afirmó que hacer los ajustes necesarios en algún edificio para las personas con discapacidad no es un favor, es un derecho que en Michoacán se cumple muy pocas ocasiones, y el PRI siempre va a la vanguardia de los demás institutos políticos para incluir y defender derechos de las personas, por lo que celebró la puesta en marcha del elevador con el cual podrán tener con mayor facilidad la visita de las y los militantes con alguna discapacidad física o de movilidad.

"Aquí estamos hoy dando un gran ejemplo, que se está marcando la diferencia en el PRI de lo que es ser un espacio accesible. Y sabemos que seguiremos siendo ejemplo de inclusión, esperemos que todos nos escuchen para que sigamos siendo ejemplo de inclusión, no solo todo Michoacán, si no todo el PRI de todo el país. En este PRI es donde se están haciendo las cosas bien".

Por su parte, Berenice Álvarez, secretaria de Finanzas y Administración del tricolor, afirmó que el recurso para la instalación del elevador en la sede del partido "es un proyecto hecho realidad gracias a las economías que hemos podido generar y gracias al esfuerzo también de todos y cada uno de ustedes. Hoy más que nunca el PRI refrenda su compromiso de inclusión, pero sobre todo de hacer las cosas de forma diferente".

Tras la inauguración, se realizó una conferencia sobre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y ahí entregaron al dirigente estatal y diputado local, Memo Valencia, diversas propuestas para que las haga suyas como iniciativas a presentar en el Congreso del Estado, sobre necesidades específicas que requieren para tener una mejor calidad de vida en Michoacán.