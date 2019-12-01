Inauguran comedor escolar en Turirán; Dayana Pérez Mendoza fortalece la educación en Salvador Escalante

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Marzo de 2026 a las 09:43:55

Salvador Escalante, Michoacán, a 30 de marzo 2026.- En la comunidad de Turirán se vivió un momento significativo con la inauguración del nuevo comedor escolar del Telebachillerato 142, una obra que impacta directamente en el bienestar y desarrollo académico de las y los jóvenes.

La presidenta municipal de Salvador Escalante, Dayana Pérez Mendoza, destacó la importancia de seguir generando espacios dignos para la comunidad estudiantil, reafirmando su compromiso de Gobernar con amor justicia y Libertad, impulsando acciones que verdaderamente transformen la vida de las familias.

Este importante logro fue posible gracias al programa “La Escuela es Nuestra”, así como al respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien continúa promoviendo políticas públicas en favor de la educación en todo el país.

Durante el evento, la alcaldesa subrayó que su administración se mantiene cercana a la ciudadanía bajo el principio de Escuchar resolver Y transformar, atendiendo de manera directa las necesidades de cada comunidad.

Asimismo, agradeció el acompañamiento del síndico municipal, Silviano, así como de las autoridades educativas del plantel, en especial a su coordinador, José María Fraga, quienes han sido pieza clave para concretar este proyecto.

Con este tipo de acciones, el gobierno municipal reafirma que Turiran enamora, no solo por su riqueza cultural, sino también por el impulso al desarrollo social y educativo.

