Inauguran Bedolla y Josefina Rodríguez remodelación de la Plaza Gertrudis Bocanegra; impulsará el turismo de Pátzcuaro

Pátzcuaro, Michoacán, 14 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla acompañado de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, inauguraron la rehabilitación de la plaza Gertrudis Bocanegra, obra complementaria al mercado de Pátzcuaro que impulsa el turismo, la economía y el desarrollo de la región al beneficiar de manera directa a más de 21 mil 700 personas.

“El Centro Histórico de Pátzcuaro está lleno de atractivos en cada edificio, plazas y calles. Aquí confluye la cultura purépecha, el legado humanista de Vasco de Quiroga, la arquitectura colonial y la vida cotidiana de un pueblo que ha sabido preservar su identidad a lo largo del tiempo” destacó el mandatario estatal.

Puntualizó que el Gobierno estatal invirtió 20 millones de pesos en la intervención de más de 4 mil metros cuadrados, para rehabilitar este espacio digno para la convivencia y el desarrollo de las actividades de la población.

En tanto, Gladyz Butanda Macías, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, resaltó que la plaza proyecta la riqueza cultural de este Pueblo Mágico, donde tanto los habitantes como los visitantes podrán disfrutar del lugar, uno de los más icónicos de Pátzcuaro. “Esta obra representa mucho más la preservación de las raíces culturales históricas y ancestrales que caracterizan a Pátzcuaro y a toda la región lacustre” señaló.

Explicó que se instalaron 56 bocinas, 28 luminarias, 39 reflectores de alumbrado aéreo, 36 lámparas de iluminación escénica en monumento y fuentes, cisternas para garantizar el riego de áreas verdes; restauración de las 34 bancas originales, 3 mil metros de área de cantera en andadores, 20 columnas de cantera con luminarias tipo colonial y sistema de riego automatizado.

Por su parte la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que Pátzcuaro es el Pueblo Mágico más bonito de México, y anunció que dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para el 2026 se realizarán diversas acciones como la restauración del Colegio Jesuita y la instalación del cableado subterráneo, trabajos que destacarán más la belleza de Pátzcuaro.

Acompañaron al gobernador Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; Tamara Sosa Alanís, secretaria de Cultura; Roberto Monroy García, secretario de Turismo; Julio Alberto Arreola Vázquez, presidente municipal de Pátzcuaro; Vanessa López Carrillo, diputada federal; Antonio Mendoza Torres, diputado local; Marco Antonio Rodríguez Espinoza, director del Centro INAH Michoacán.