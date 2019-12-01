Inaugura titular de Semuj exposición fotográfica en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 27 de marzo del 2026.- La titular de la Secretaría de las Mujeres, Sonia Rocha Acosta, encabezó la inauguración de la exposición fotográfica “Derechos, justicia y acción para todas las mujeres, niñas y adolescentes”, así como la premiación del concurso del mismo nombre, en el Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro “Manuel Gómez Morin”.

El certamen contó con la participación de más de 75 personas, de las cuales más del 70 por ciento fueron mujeres, y se recibieron un total de 105 fotografías que integran una muestra diversa sobre las realidades, experiencias y contextos de las mujeres y niñas.

Durante su mensaje, Rocha Acosta subrayó que este ejercicio se enmarca en el lema impulsado por la ONU Mujeres, el cual convoca a visibilizar las realidades y avanzar en acciones que garanticen una vida libre de violencia.

“Esta galería no solo reúne fotografías reúne historias. Historias que hablan de lo que muchas veces no se dice de miradas que resisten, de manos que cuidan, de caminos que se recorren con esfuerzo, pero también de esperanza, de comunidad y de fuerza”, apuntó.

En el marco de la premiación, se reconoció el talento de Danya Flores, quien obtuvo el primer lugar; Juan Carlos Martínez, segundo lugar; y Yunuen Avilés, tercer lugar. Para este acto, el jurado calificador estuvo integrado por destacadas fotógrafas y fotoperiodistas como Rocío Cavazos, Miriam Martínez y Fernanda Ortiz Sánchez, quienes aportaron su experiencia y mirada en la evaluación de las fotografías.

Posteriormente, las y los asistentes realizaron un recorrido por la Galería Perimetral del Patio Central del Centro Cultural “Manuel Gómez Morín”, donde se exhiben las obras participantes, las cuales permanecerán expuestas hasta el próximo 30 de abril.