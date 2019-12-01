Inaugura Pablo Varona la rehabilitación del tramo carretero que da acceso a la tenencia de Turitzio 

Huetamo, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- Más de un kilómetro de carpeta asfáltica fue colocado desde el arco de entrada hasta llegar al jardín de esta localidad, para beneficiar a los habitantes de esta y varias localidades más que por ahí transitan para llegar a sus hogares.

A su llegada, el presidente Pablo Varona fue recibido por los habitantes que lo esperaban para agradecerle por esta magnífica obra, ya que el camino lucía intransitable y ya provocaba desperfectos e incidentes en los vehículos, por lo que era indispensable dar mantenimiento a esta vía.

Varona destacó que el año siguiente tiene contemplado realizar más obras y acciones en las 5 tenencias, porque su programa operativo anual va encaminado a responder a las necesidades de todas las comunidades.