Inaugura Pablo Varona la rehabilitación del tramo carretero que da acceso a la tenencia de Turitzio 

Inaugura Pablo Varona la rehabilitación del tramo carretero que da acceso a la tenencia de Turitzio 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Diciembre de 2025 a las 12:29:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Huetamo, Michoacán, 17 de diciembre del 2025.- Más de un kilómetro de carpeta asfáltica fue colocado desde el arco de entrada hasta llegar al jardín de esta localidad, para beneficiar a los habitantes de esta y varias localidades más que por ahí transitan para llegar a sus hogares.

A su llegada, el presidente Pablo Varona fue recibido por los habitantes que lo esperaban para agradecerle por esta magnífica obra, ya que el camino lucía intransitable y ya provocaba desperfectos e incidentes en los vehículos, por lo que era indispensable dar mantenimiento a esta vía.

Varona destacó que el año siguiente tiene contemplado realizar más obras y acciones en las 5 tenencias, porque su programa operativo anual va encaminado a responder a las necesidades de todas las comunidades.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Capturan a 11 presuntos extorsionadores en Guanajuato; les aseguran armas, dinero y mensajes amenazantes
Más información de la categoria
Trump clasifica como "organización terrorista" a gobierno de Nicolás Maduro
Condenan a 70 años de prisión a exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, por ordenar homicidios de su síndico y chofer
Arrestan a Jacobo Reyes, ex candidato del PRD y socio de dueño de Miss Universo
FGR incinera casi media tonelada de estupefacientes en Michoacán
Comentarios