Inaugura Mauricio Kuri 2ª etapa del Patio de Maniobras del sistema Qrobus

Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- En materia de movilidad hay un antes y un después en Querétaro, y nuestros mejores auditores son las y los usuarios, resaltó el gobernador, Mauricio Kuri González, al inaugurar la segunda etapa del Patio de Maniobras que resguarda las 400 unidades que conforman el servicio de transporte público Qrobus.

Durante su mensaje, el mandatario estatal señaló que en la entidad la movilidad avanza por una poderosa razón: porque cada día más ciudadanas y ciudadanos se suben a un autobús, confiando en el servicio que este brinda. En este marco, subrayó que, a dos años de la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte, el cambio es evidente.

“Pero no quiere decir que ya mañana va a ser igual, lo que quiere decir es que hay que defenderlo, hay que trabajarlo (…) El único consejo que les puedo pedir es que cada vez que entre un usuario a su autobús, ustedes lo saquen con una sonrisa”, subrayó.

Kuri González recordó que al asumir el compromiso de modernizar el sistema de transporte, no se cambiaron las reglas del juego, sino que se cambió el juego, y en este proceso destacan obras como el carril exclusivo en Paseo 5 de Febrero y las acciones orientadas a dignificar el trabajo de quienes operan las unidades de Qrobus.

El mandatario estatal entregó reconocimientos por antigüedad y excelencia a las y los operadores del sistema de transporte, y aprovechó la ocasión para reiterar su respaldo institucional, así como su reconocimiento por el compromiso y la dedicación que los convierten en el alma de una mejor movilidad en el estado.

“Ustedes llevan lo más importante de todo, que son a nuestros usuarios, y se dan cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen de las vidas que llevan, padres de familia, hijas, hijos, estudiantes, a su cargo todos los días en el transporte público. Entonces, lo único que yo les puedo decir es gracias”, puntualizó.

Al tomar la palabra, el director general de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos, detalló que la intervención a fondo que se hizo al transporte en la entidad se mide con hechos: con más autobuses en circulación, pasando de 457 a mil unidades, con nuevas rutas creciendo de 71 a 121, con una frecuencia promedio de 14 minutos entre cada una.

Explicó que el Patio de Maniobras del Centro de Capacitación de la AMEQ, se construyó con una inversión estatal de 258 millones de pesos, y en este se realizan tareas fundamentales para mantener en buen estado las unidades, ofrecer un mejor servicio a los usuarios de Qrobus, así como proporcionar espacios dignos a las y los operadores.

“Aquí reabastecemos todos los días 50 mil litros de diésel, dos mil litros de urea para que nuestras unidades recorran 80 mil kilómetros cada día y para garantizar el abasto de diésel, en este espacio contamos con una reserva de hasta 20 días de funcionamiento. La limpieza de las unidades también es importante para la comunidad de nuestros usuarios, el túnel de lavado con el que cuenta este patio nos permite en cuatro minutos lavar el exterior de cada unidad con un sistema de reciclado de agua y con productos de alta calidad, aquí fumigamos también”, expresó.

Mencionó que el sistema de transporte también se modernizó con nuevas formas de pago asegurando que el 100 por ciento de los usuarios utilicen la tarjeta de prepago; así como la tarifa preferencial UniDOS, la más baja de todo el país, y que ya suma 140 mil beneficiarios.

La operadora de Qrobus, Verónica Graciano Dueñas, agradeció al Gobernador por impulsar programas y oportunidades que permiten el progreso de la sociedad sin distinción de género, reconociendo el esfuerzo y la capacidad de cada persona. En este sentido, expresó su emoción al saber que, detrás de ella, se prepara una nueva generación de mujeres que también sueñan con tener un volante entre sus manos y un futuro frente a sus ojos.

Previo al evento protocolario, el titular del Poder Ejecutivo estatal, en compañía del director de la AMEQ, encabezó un recorrido por las instalaciones, donde supervisó los trabajos en el área de monitores, call center, área de lavado de unidades; así como los espacios que dignifican la labor de las y los operadores como dormitorios, baños y regaderas, oficina administrativa, consultorios médico, nutricional y psicológico; así como comedor, peluquería y taller de mantenimiento.