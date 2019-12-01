Inaugura Liliana San Martín Expo Empleo en San Juan del Río

Inaugura Liliana San Martín Expo Empleo en San Juan del Río
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Febrero de 2026 a las 14:40:36
Querétaro, Querétaro, 26 de febrero del 2026.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la inauguración de la primera Expo Empleo en el municipio de San Juan del Río, donde participaron más de mil 200 personas que pudieron acceder a más de 850 oportunidades laborales en 35 empresas de los sectores industrial, comercial y de servicios; además, en el marco del evento se entregaron actas de bienes en propiedad del programa Equipamiento para el Autoempleo, a mujeres emprendedoras que cumplieron un año de haber puesto en marcha su iniciativa productiva.

En el acto, la titular de la dependencia estatal, señaló que durante la presente administración la participación femenina ha crecido nueve puntos porcentuales, lo que representa 124 mil mujeres más trabajando en comparación con el inicio del periodo, fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo social.

“Cada mujer que hoy tiene un ingreso propio fortalece no solamente su vida, sino la de su familia, por eso estas expo de empleo son tan importantes: porque aquí las empresas abren sus puertas y aquí las personas toman la decisión de dar un paso hacia adelante”, expresó.

Asimismo, reconoció la participación de empresas como Eika México, Bio Pappel, o Frialsa, que reflejan la fortaleza económica de la región; también destacó la instalación del Pabellón de Servicios, con la participación de instancias estatales, municipales y educativas, acercando herramientas adicionales a las y los asistentes.

“El empleo formal representa estabilidad, seguridad social y oportunidades de crecimiento, y afirmo que la Secretaría del Trabajo continuará acercando este tipo de ejercicios a las distintas regiones del estado para consolidar más y mejores oportunidades laborales”, puntualizó. 

Acompañaron en este ejercicio de vinculación el síndico Municipal, José Francisco Landeras Layseca; la titular de la Secretaría de la Mujer Municipal, Judith Ortiz Monroy; así como el director de Fomento a la Inersión, Abraham Alejandro Corona Ruiz.

