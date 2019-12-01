Inaugura Julio César Conejo Alejos cuartel de la Guardia Civil en Villa Morelos

Inaugura Julio César Conejo Alejos cuartel de la Guardia Civil en Villa Morelos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Abril de 2026 a las 16:16:38
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Villa Morelos, Michoacán, a 19 de abril del 2026.- Con acciones concretas que responden a las demandas ciudadanas, el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, encabezó la inauguración de la rehabilitación y construcción del Cuartel Villa Morelos, una obra estratégica que fortalece la infraestructura de seguridad y contribuye a la tranquilidad de las familias.

Durante el acto, el alcalde destacó la relevancia de poner en operación estas instalaciones de la Guardia Civil, al señalar que permitirán mejorar la capacidad de respuesta de los cuerpos policiales, así como dignificar el trabajo de quienes diariamente protegen a la ciudadanía.

“El compromiso de este gobierno es claro, somos una administración con causa, cercana a la gente y en movimiento permanente para dar resultados. Hoy cumplimos con hechos a las y los ciudadanos, fortaleciendo la seguridad desde sus bases”, expresó el alcalde ante habitantes y autoridades presentes.

El nuevo cuartel cuenta con espacios adecuados para la operatividad policial, incluyendo dormitorios, sanitarios, comedor, oficinas administrativas y áreas de resguardo de equipo, lo que garantiza mejores condiciones laborales para los elementos y una atención más eficiente a la ciudadanía.

Asimismo, el edil subrayó que esta obra es resultado de una correcta aplicación de los recursos públicos, orientados a generar infraestructura útil y duradera que impacte de manera directa en la calidad de vida de las familias de Villa Morelos.

Finalmente, Julio César Conejo Alejos reiteró que su administración continuará trabajando con responsabilidad y cercanía, impulsando acciones que consoliden un municipio más seguro, con un gobierno que escucha, atiende y cumple a su gente.

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