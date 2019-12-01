Inaugura gobernador de Querétaro planta Phoenix Contac, con la llegada de 700 empleos

Querétaro, Querétaro, 20 de marzo del 2026.- Resultado del llamado que, desde el primer día de su administración hizo a las y los empresarios de México y del mundo a invertir su confianza y patrimonio en Querétaro, el gobernador, Mauricio Kuri González, inauguró la nueva planta del Grupo Phoenix Contac, líder global en el desarrollo de tecnologías de conexión eléctrica, electrónica industrial y automatización, proyecto que representó una inyección de capital alemán de mil 623 millones de pesos y la creación de 700 empleos especializados para la región.

“Desde el primer día de mi administración, hice un llamado a los empresarios de México y del mundo a invertir su confianza y su patrimonio en Querétaro. Lo hice, consciente de nuestro gran potencial; de la visión sostenible que tenemos, de la certeza jurídica que ofrecemos y del talento local que nos distingue”, afirmó.

Tras el corte de listón, el mandatario estatal destacó que la confianza, la calidad y la innovación han consolidado a Querétaro como un centro de alta tecnología y, sobre todo, de talento competitivo a nivel global. Muestra de ello, dijo, es este nuevo complejo industrial de la firma de origen alemán, desde el cual producirán conectores, cables y sensores.

Puntualizó que, en esta ubicación, no solo incorporarán talento queretano al desarrollo de tecnologías de conexión eléctrica, electrónica industrial y automatización, sino que, además, se integrarán a todo un ecosistema de colaboración, innovación y sostenibilidad, que les permitirá fortalecer sus cadenas de suministro y su presencia en Norteamérica.

“La confianza de su grupo en Querétaro, también refuerza nuestros lazos de cooperación, de intercambio comercial y de amistad con Alemania. Afianzándose como uno de nuestros principales socios comerciales, con más de 200 empresas con capital de origen alemán instaladas en el estado; y reforzando el posicionamiento de Querétaro como un hub de tecnología y manufactura avanzada”, manifestó.

Kuri González reiteró su agradecimiento a las y los directivos del grupo empresarial por confiar en el estado; les deseó todo el éxito en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos y los invitó a impulsar juntos la integración de cadenas de valor, innovación y bien común.

Al resaltar que Querétaro ha demostrado ser una ubicación excelente, no solo por su infraestructura y entorno económico, sino por su gente, el CFO y director general de Phoenix Contac, Axel Wachholz, enfatizó que la planta, con 22 mil metros cuadrados en total, ofrece amplio espacio para futuras expansiones, innovación y desarrollo a largo plazo, con una proyección de inversión en el futuro en infraestructura, tecnología y personal de confianza, lo que convierte estratégicamente a esta planta como un pilar clave de la estrategia Phoenix Contact 2030.

Desde este complejo industrial, precisó, se atenderá al negocio en Phoenix Contact USA, en Harrisburg, suministrando a clientes adicionales en toda la región. Además, este sitio, indicó, fortalece la cercanía con los clientes, incrementa la resiliencia de las cadenas de suministro y los posiciona para un crecimiento sostenible en las Américas.

Al tiempo de subrayar que la llegada de Phoenix Contact representa inversión y futuro para el estado, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, recalcó que este tipo de firmas eligen instalarse en Querétaro, porque hay rumbo, certeza y porque hay una política pro empresa que impulsa la inversión, genera confianza y abre oportunidades.

“Los conectores y sensores y las soluciones que desarrollan son clave para hacer posible una industria más limpia, más eficiente y más inteligente. Y eso embona perfectamente con lo que está pasando en Querétaro. Hoy estamos construyendo un ecosistema donde convergen la industria automotriz, la industria espacial, la electrónica, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y el talento especializado. Un ecosistema que evoluciona hacia el futuro. Y en ese ecosistema, Phoenix Contact no llega a adaptarse, llega a liderar”, destacó.

Del Prete recalcó que su presencia en Querétaro fortalece la integración a cadenas globales de valor, reduce tiempos logísticos y posiciona a Querétaro como un hub de manufactura avanzada. Pero lo más importante, precisó, genera oportunidades para la gente, ingenieros, técnicos, jóvenes que hoy van a encontrar aquí un espacio para crecer, innovar y transformar su entorno.

Aseveró que en Querétaro el talento es el mayor activo y se está formando de la mano de la industria con modelos educativos alineados a lo que el mundo exige. En esta tesitura, compartió datos que reflejan esta realidad, entre los que destacan que en los primeros tres trimestres de 2025, el sector eléctrico-electrónico superó los mil millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento de más del cinco por ciento, y hoy ya es uno de los sectores más dinámicos de la economía.

El funcionario estatal resaltó que Alemania se consolida como uno de los principales socios comerciales, con más de mil 700 millones de dólares de inversión acumulada en el estado. Esto, indicó, no es casualidad, es resultado de una visión compartida y de una estrategia clara, en Querétaro creemos en algo muy simple: cuando hay rumbo, hay resultados.

“A Phoenix Contact les digo: cuenten con Querétaro. Cuenten con su gente. Cuenten con este equipo que trabaja todos los días para que ustedes crezcan. Porque aquí, su proyecto también es nuestro proyecto”, puntualizó.

En su mensaje, el CEO Phoenix Contac en Norteamérica, Davis Mathews, aseguró que la ubicación de esta nueva planta no solo representa un sitio con capacidad de producción, significa oportunidades increíbles para el mercado, se trata de tener presencia en Norteamérica, y con el talento que hay en esta región del mundo se podrá llevar al siguiente nivel, porque esto no se trata de una inversión para hoy, es una inversión para el futuro.

Previo al acto protocolario el Gobernador, junto al Director General de Phoenix Contac, realizó un recorrido por las instalaciones de la Planta que se ubica en el Parque Industrial Puerta Querétaro, municipio de El Marqués; más tarde, develaron la placa conmemorativa alusiva al arranque de operaciones de la compañía.