Cae 68% promedio de homicidios diarios en Quintana Roo en mandato de Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:37:31

Cancún, Quintana Roo, 20 de marzo del 2026.- La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en Quintana Roo se registra una reducción del 68 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio.

Desde Cancún, Quintana Roo, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Figueroa Franco reportó una disminución del 36 por ciento en el promedio diario de delitos de alto impacto en la entidad.

La funcionaria federal destacó que estos resultados reflejan el impacto de las estrategias de seguridad implementadas en el estado, a´si como a lo largo y ancho de la República Mexicana.

Autoridades federales han señalado que las acciones coordinadas buscan mantener la tendencia a la baja en los principales indicadores delictivos en el país.