Caen en Puebla 16 presuntos integrantes de grupo delincuencial michoacano

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:59:08

Puebla, Puebla, a 20 de marzo 2026.- Personal de seguridad federal y estatal capturó a 16 presuntos integrantes de una organización criminal de Michoacán, con presencia en el estado de Puebla.

De acuerdo con información oficial, el operativo fue ejecutado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Puebla.

Se detalló que los agentes realizaron un cateo en un domicilio ubicado en la colonia 10 de mayo, de la capital poblana, por sospechas de que en el sitio se desarrollaban actividades ilícitas.

Durante el operativo los uniformados detuvieron a 15 hombres y una mujer, presuntamente relacionados con La Familia Michoacana; además, aseguraron 49 dosis de sustancia con características del cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de cocaína, nueve bolsas con piedra, además de 10 dosis de hierba verde similar a la marihuana.

Asimismo, incautaron dos armas de fuego, un cargador, 21 cartuchos útiles y diversos objetos relacionados con la posible comisión de ilícitos.

La y los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que definirán su situación jurídica.