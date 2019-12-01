CNTE alista nuevas movilizaciones en CDMX; exige diálogo directo con Claudia Sheinbaum

CNTE alista nuevas movilizaciones en CDMX; exige diálogo directo con Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 07:55:54
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Ciudad de México, 20 de marzo del 2026.- La CNTE continuará este viernes con movilizaciones en distintos puntos de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, los manifestantes prevén acudir a las instalaciones de diversas Afores como parte de sus acciones de protesta.

Entre sus principales demandas se encuentra establecer un diálogo directo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la falta de respuesta del Gobierno de México.

Las movilizaciones podrían generar afectaciones viales en diferentes zonas de la capital del país, por lo que se pide a la población tomar las consideraciones necesarias.

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