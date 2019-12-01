Omar García Harfuch reporta más de 3 mil detenidos en Quintana Roo en sexenio de Sheinbaum

Omar García Harfuch reporta más de 3 mil detenidos en Quintana Roo en sexenio de Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:21:31
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Cancún, Quintana Roo, 20 de marzo del 2026.- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 18 de marzo de 2026 se han detenido 3 mil 219 personas en Quintana Roo, además del aseguramiento de dos toneladas de droga y 573 armas de fuego.

Desde Cancún, Quintana Roo, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal destacó que estos resultados forman parte de la estrategia de seguridad implementada en la entidad para combatir a los grupos delictivos y reducir los índices de violencia.

Asimismo, subrayó que, como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha logrado una disminución del 45 por ciento en este delito.

De acuerdo con García Harfuch, esta reducción responde al fortalecimiento de la atención ciudadana y al acompañamiento a víctimas desde la implementación del programa el 6 de julio de 2025.

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