Buscan a persona desaparecida en la presa de Zirahuato, en Zitácuaro, Michoacán 

Buscan a persona desaparecida en la presa de Zirahuato, en Zitácuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 08:24:06
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Zitácuaro, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Personal de los servicios de emergencia llevan a cabo la búsqueda de una persona que fue reportada como desaparecida en las aguas de la presa de Zirahuato, en el municipio de Zitácuaro, Michoacán, la búsqueda se suspendió por la noche y desde temprana hora de este viernes se continúa.

Al respecto se informó que fue la tarde del jueves que los socorristas fueron alertados de la desaparición de la persona.

De inmediato se abocaron distintas brigadas de rescate a la búsqueda de la persona, sin embargo al caer la noche se tuvo que suspender la búsqueda.

Esta mañana de nueva cuenta se reanudaron los trabajos sin que hasta el momento se haya reportado su hallazgo.

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