Inaugura el alcalde Varona remodelación del atrio de la iglesia de Purechucho de Huetamo, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:45:22
Huetamo, Michoacán, a 8 de septiembre de 2025.- Siendo este edificio uno de los más antiguos de la región de Huetamo, era necesario que ya se hiciera algo para mejorar sus espacios y en conjunto con el comité de personas de la comunidad que están en Estados Unidos, se realizaron trabajos dentro y fuera del edificio.

Los vecinos unidos con el comité, realizaron actividades para recaudar fondos y rehabilitar el techo de esta iglesia y el ayuntamiento llevó a cabo la remodelación del atrio, realizando construcción de jardineras, áreas verdes, iluminación del edificio y rehabilitación de algunas áreas.

Con estas acciones se reafirma el compromiso del presidente Varona con todos los sectores de la sociedad y adelantó que próximamente se realizarán trabajos también en la cuasi parroquia de Cutzeo.

