Inaugura Car Herrera el Bazar Ale 2025 en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 5 de noviembre del 2025.- La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, en compañía de la presidenta fundadora de la Asociación ALE, I.A.P., Adriana Castro de Alverde, cortó el listón inaugural de la décima octava edición del Bazar ALE 2025, que se organiza con el objetivo de apoyar a las personas de escasos recursos económicos que requieren tratamientos de hemodiálisis en Querétaro.

"En el DIF Estatal nos gusta unir corazones y hoy ustedes se suman a esta gran labor, en este evento mágico y con emprendimiento, gracias de verdad por aportar su granito de arena, no dudo que superarán la meta de recaudación que se traducirá en más medicamentos y sesiones de hemodiálisis", dijo.

Posteriormente, la directora del Bazar ALE, Claudia Serratos de Carrete, expresó que esta venta de productos es un movimiento de amor y esperanza, porque comprar transforma vidas y cada persona que se suma a esta causa mira con más empatía al prójimo, especialmente a las personas que más lo necesitan, aseguró.

Cabe mencionar que este bazar estará el cuatro y cinco de noviembre en las instalaciones del Club de Industriales Querétaro y tiene como meta recaudar más de 500 mil pesos, recursos que serán destinados para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Las personas que acudan tendrán la oportunidad de encontrar diversos productos como piezas de arte, artículos de Navidad, joyería, decoración para el hogar, juguetes, ropa, zapatos y productos gourmet, entre otros.

Estuvieron la presidenta del Sistema DIF Municipal de Corregidora, Gabriela Trápala Martínez; la presidenta de la Asociación ALE Querétaro, Martha Parra de Cabrera; y la presidenta del Club de Industriales de Querétaro, Verónica Valverde.