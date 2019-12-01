Inaugura Bedolla rehabilitación carretera Tocumbo-Cotija; impulsa el desarrollo regional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 15:57:43

Tocumbo, Michoacán, 12 de diciembre de 2025.- Al inaugurar la rehabilitación del tramo carretero Tocumbo-Cotija Puente Jaripo, que comprende 56 kilómetros y una inversión de más de 250 millones de pesos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó la importancia que tiene el contar con caminos en óptimas condiciones, para impulsar el desarrollo económico de los municipios.

El mandatario estatal indicó que esta rehabilitación beneficia a más de 30 mil habitantes de los municipios de Tocumbo, Tingüindín, Cotija y Villamar.

"Hace algunos años esta región estaba abandonada, con caminos en muy mal estado, por eso, se decidió arreglar la carretera en un tramo superior a 56 kilómetros, desde el entronque Los Reyes-Jacona, Tocumbo-Santa Inés y Cotija -Jaripo en Villamar, dentro del esquema de obras multianuales, por lo que contará con mantenimiento constante hasta el año 2027", señaló.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, resaltó el compromiso del gobernador por mantener la red carretera en óptimas condiciones, y muestra de ello, es este camino por donde transitan 4 mil 800 vehículos diariamente logrando una movilidad segura.

"En este camino se levantó prácticamente toda la carretera, colocando carpeta nueva, además de que continuamente se realizarán trabajos de limpieza de cunetas, quitar la maleza, atender los baches que se presenten e instalación de señalamientos horizontales y verticales a través

de un camino multianual", apuntó.

Por su parte el presidente municipal José Luis Alcázar Rodríguez, agradeció al gobernador el apoyo brindado a Tocumbo, con diversas obras, principalmente en vialidades con lo que se impulsa la conectividad y desarrollo de la región.

Acompañaron al gobernador Blanca Ibarra Ochoa, presidenta municipal de Cotija; José Antonio Salas Valencia, diputado local; Froylán Zambrano López, presidente municipal de Villamar; así como funcionarios, estatales, municipales y habitantes de la región.