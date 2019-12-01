Inaugura Bedolla rehabilitación carretera San José Cuaro-Tupátaro que impulsará el turismo en Huandacareo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Diciembre de 2025 a las 15:18:55

Huandacareo, Michoacán, a 2 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la rehabilitación carretera San José Cuaro-Tupátaro, la cual impulsará la atracción de turistas y visitantes de municipios vecinos de Guanajuato, a la zona de balnearios de Huandacareo.

Resaltó que este tramo carretero que comprende 5.5 kilómetros, comunica con los municipios de Moroleón y Uriangato, Guanajuato, el cual fue beneficiará a más de 8 mil 700 habitantes de la cabecera municipal y de las comunidades, así como a los productores de maíz, trigo y a ganaderos porcícolas de la región.

“Por eso hoy estamos inaugurando esta rehabilitación de la carretera que nos da mayor desarrollo para este municipio tan importante del Bajío michoacano, como lo es Huandacareo” resaltó Ramírez Bedolla.

En tanto, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, refirió que en el municipio de Huandacareo, se han desarrollado 16 obras lo que representa una inversión de 68 millones de pesos de recursos estatales, con lo que se promueve el desarrollo económico.

En la rehabilitación de la carretera se realizaron labores de deshierbe, limpieza de obras de drenaje, bacheo superficial y profundo, fresado, recuperación en frío, riego de impregnación, sellado de grietas, carpeta asfáltica nueva y señalamiento horizontal y vertical.

Acompañaron al gobernador la diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; Raúl Zepeda Villaseñor, secretario de Gobierno; el presidente municipal de Huandacareo, Pedro Alexis Velázquez; la diputada local, Belinda Iturbide Díaz; Alejandro Vargas, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Michoacán, así como Julio González Díaz, en representación de los encargados del orden de las comunidades vecinas.