Inaugura Bedolla primer tramo del segundo periférico de Morelia; conecta Mil Cumbres con La Goleta

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2026 a las 20:39:26

Charo, Michoacán, 28 de septiembre de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró el primer tramo del segundo anillo periférico de Morelia, una obra que comprende 12.5 kilómetros de trayecto para conectar la salida a Mil Cumbres con La Goleta, en las inmediaciones de Ciudad Salud.

El mandatario detalló que esta vialidad es una autopista tipo A2, completamente libre de peaje y construida con una inversión de 573 millones de pesos 100 por ciento estatales, lograda sin necesidad de contratar deuda pública.

Durante el evento, Ramírez Bedolla refirió que esta nueva infraestructura permitirá separar el tránsito local del transporte pesado y de carga, reduciendo de manera sustancial la presión sobre el actual libramiento y mejorando la conectividad de la zona metropolitana sin tener que atravesar la ciudad.

Asimismo, explicó que esta entrega representa apenas los primeros 12.5 kilómetros de un proyecto integral que abarcará 51.5 kilómetros en total, desarrollado por el Gobierno de Michoacán con un presupuesto global de 2 mil 800 millones de pesos.

El gobernador resaltó que la realización de esta obra es el resultado directo del orden financiero mantenido en su gestión, mediante el cual se han invertido 31 mil millones de pesos en más de 4 mil 200 obras, cifra equivalente a un promedio de dos obras diarias ejecutadas durante la presente administración.

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, añadió que el nuevo trayecto reducirá significativamente los tiempos de traslado, permitiendo realizar el recorrido en tan solo 7 minutos.

Precisó además que la autopista cuenta con un ancho total de 13 metros, distribuidos en dos carriles de circulación de 3.5 metros cada uno y acotamientos laterales de 3 metros. Finalmente, expuso que la vialidad fue equipada con 491 luminarias LED solares para garantizar mayor seguridad a los 4 mil 500 vehículos que se estima circularán diariamente por esta zona.