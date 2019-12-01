Inaugura Bedolla planta de tratamiento en autogobierno de Sevina; saneará el 100% del agua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 16:56:23

Nahuatzen, Michoacán, 30 de diciembre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró en la comunidad indígena de Sevina, municipio de Nahuatzen, una planta de tratamiento de aguas residuales que saneará el 100 por ciento del recurso de esta localidad con autogobierno.

El mandatario destacó la relevancia de la obra, ya que su administración logró construirla con una inversión conjunta de 11 millones de pesos entre la federación, el estado y la comunidad, luego de que en 2012 el gobierno en turno destinara 36 millones, aunque nunca se concretó.

“A pesar de gobiernos corruptos, nos pusimos de acuerdo y lo hicimos a una tercera parte del costo que decían que habían hecho la obra. Nada más estafaron a la comunidad y ahora hay quien defienda de manera más directa al pueblo de Sevina que hoy tiene autonomía”, señaló.

Ramírez Bedolla detalló que la planta tendrá un bajo costo de operación, al contar con paneles solares que reducen el consumo de energía eléctrica y trabaja mediante lagunas de oxidación, lo que la hace sostenible y sustentable.

El delegado estatal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Roberto Arias Reyes, explicó que esta planta permitirá reutilizar el agua tratada, la cual podría destinarse para el riego de 50 hectáreas.

La coordinadora de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, Olivia Cázares Arreola, explicó que con esta planta aumentará el tratamiento de cinco a 15 litros por segundo, en beneficio de las personas que habitan la comunidad indígena con autogobierno.

Acompañaron al gobernador el secretario de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López; el presidente del consejo de administración de Santa María Sevina, Oswaldo Gutiérrez Chávez; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Giulianna Bugarini Torres; la legisladora local, Eréndira Isauro Hernández; el integrante del consejo de administración de Santa María Sevina, Joel Calvillo Martínez; entre otras autoridades estatales, municipales y comunales.