Inaugura Bedolla obras de Macroglorieta en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán, a 21 de noviembre del 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró las obras de la Macroglorieta de Villas del Pedregal, obra integral a la que se destinaron 20 millones de pesos y que busca mejorar el entorno urbano de dicho asentamiento conocido como el fraccionamiento más grande de Latinoamérica.

Durante su mensaje, el mandatario estatal apuntó que este es un espacio digno para los habitantes de Villas del Pedregal, que forma parte de una serie de desarrollos urbanos al oriente de la capital michoacana, zona que ha crecido y seguirá creciendo constantemente, por lo que su administración ha invertido en la construcción de obra pública, como el paso Catrinas.

Agregó, el objetivo es hacer de Villas del Pedregal, y todo Michoacán, un lugar habitable, por lo que con el segundo anillo periférico esta colonia vuelve a estar dentro de Morelia.

Ramírez Bedolla recalcó que la obra respetó el vaso regulador que tenía la glorieta, por lo que se aprovecharon únicamente las áreas que por la naturaleza del espacio eran óptimas, lo que permitirá seguir con la captación y almacenamiento de agua en temporada de lluvias.

El gobernador anunció que con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia se acelerá la construcción del Hospital de Alta Especialidad del IMSS en Villas del Pedregal con una superficie de tres mil 500 metros cuadrados y tendrá 260 camas, es decir, será más grande que el de La Goleta.