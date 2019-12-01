Inaugura Bedolla la Técnica 168 en Villas del Pedregal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 09:52:44

Morelia, Michoacán, a 12 de enero del 2026.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria Técnica No. 168 “Ifigenia Martínez” ubicada en Villas del Pedregal, considerado el fraccionamiento más grande de Latinoamérica.

El mandatario estatal recalcó que Michoacán será el primer estado del país que tendrá becas en todos los niveles educativos, como la Rita Zetina en primarias y secundarias, Benito Juárez en preparatoria y Gertrudis Bocanegra en nivel superior; enfatizó que todos los estudiantes de este plantel tendrán la beca Rita Zetina.

Al dirigirse a los estudiantes, señaló que esta es una escuela de primer nivel en la que ellos podrán estrenar todas las aulas, pero además, contará con dos canchas de futbol 7 de pasto sintético en próximos meses.

Ramírez Bedolla recalcó que esta institución lleva el nombre de Ifigenia Rodríguez, mujer, destacada e intelectual mexicana, economista graduada en Harvard.

Por su parte, Rogelio Zarazúa Sánchez, secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), señaló que se trata de un centro educativo que cuenta con seis edificios, 16 aulas educativas, barda perimetral, andadores, jardineras, plaza cívica, jardín de usos múltiples, pórtico, entre otras áreas.